Ohne gültige Fahrerlaubnis - Dacia-Fahrer kracht in Raguhner Straße in Dessau auf Renault

Dessau/MZ - Ohne gültige Fahrerlaubnis war ein 41-jähriger Dacia-Fahrer unterwegs, der am Montag gegen 15.25 Uhr in der Raguhner Straße einen Unfall gebaut hat. Die 47-jährige Fahrerin eines Renault war auf der Raguhner Straße in Richtung Amalienstraße unterwegs. An einer Kreuzung musste sie verkehrsbedingt bremsen. Der dahinter befindliche Dacia-Fahrer fuhr auf.

Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Der Renault und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 9.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Auffahrende nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.