Dessau/MZ - In Dessau-Roßlau wird seit Dienstagmorgen eine Rentnerin vermisst. Das hat die Polizei in Dessau-Roßlau am Dienstagnachmittag mitgeteilt.

Die Rentnerin wohnt in einem Seniorenheim in der Innenstadt, ursprünglich hat sie in Oranienbaum gelebt. Alle eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, auch unter dem Einsatz von Spürhunden, haben bislang nicht zum Auffinden der Vermissten geführt.

Die Vermisste. Foto: Polizei

Die Vermisste ist 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank, hat graubraune Haare und trägt eine Brille. Sie trägt vermutlich eine schwarze Jacke und eine blaue Dreiviertel-Hose, dazu eine rote Tasche mit weißen Punkten.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter (0340) 25030 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.