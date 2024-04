Kampf gegen Leerstsand Offene Türen in Mosigkau - Acht Eigentümer suchen beim ersten Immobilientag nach Käufern

Der Vorort Mosigkau hatte am Sonnabend zu seinem ersten Immobilientag eingeladen, um gezielt etwas gegen den Leerstand zu tun. Ein Hausverkauf ist - anderes als in Pandemiezeiten - kein Selbstläufer mehr. Was geboten wurde.