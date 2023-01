DESSAU/MZ - Eine Kooperationsvereinbarung für das musikalische Gemeinschaftsprojekt „Odyssee on Tour“ unterzeichneten die Schulleiterin Astrid Bach und in Vertretung für Oberbürgermeister Robert Reck seine Beigeordnete für Soziales, Bildung, Jugend und Senioren, Eter Hachmann, im Rahmen des Neujahrsempfangs des Gymnasiums Philanthropinum am vergangenen Dienstag. In der Vereinbarung verpflichten sich Schule und Stadt, die Rahmenbedingungen für das musikalische Gemeinschaftsprojekt zu schaffen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.