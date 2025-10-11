Ehrung für Unternehmen Octapharma jubelt im Jubiläumsjahr - Firma aus Dessau gewinnt den „Großen Preis der Mittelstands“
Im 35. Jahr ihres Bestehens gewinnt die Octapharma Dessau GmbH den Großen Preis des Mittelstandes. Warum das eine Auszeichnung ist, die jeder der 320 Mitarbeiter verdient hat.
11.10.2025, 14:00
Dessau/MZ. - Diese Auszeichnung war eine Punktlandung: Im 35. Jahr ihres Bestehens wurde die Octapharma Dessau GmbH mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“, der Oscar-Patzelt-Stiftung geehrt. Der Preis zählt zu den bedeutendsten Wirtschaftspreisen für mittelständische Unternehmen in Deutschland.