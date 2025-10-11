Im 35. Jahr ihres Bestehens gewinnt die Octapharma Dessau GmbH den Großen Preis des Mittelstandes. Warum das eine Auszeichnung ist, die jeder der 320 Mitarbeiter verdient hat.

Octapharma jubelt im Jubiläumsjahr - Firma aus Dessau gewinnt den „Großen Preis der Mittelstands“

Geschäftsführer Thoralf Petzold, Personalleiterin Stephanie Kauert und Stefanie Schmidt-Pforte von der IHK freuen sich über den „Oskar des Mittelstandes“.

Dessau/MZ. - Diese Auszeichnung war eine Punktlandung: Im 35. Jahr ihres Bestehens wurde die Octapharma Dessau GmbH mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“, der Oscar-Patzelt-Stiftung geehrt. Der Preis zählt zu den bedeutendsten Wirtschaftspreisen für mittelständische Unternehmen in Deutschland.