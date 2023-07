Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Der Adressat jener Kartons, die gerade auf einem Wagen in der großen Verpackungshalle gestapelt sind, ist China. Dorthin geht die nächste Lieferung von Octapharma Dessau. Das Unternehmen liefert Blutplasmaprodukte in die halbe Welt. 118 Länder dieser Erde werden mit pharmazeutischen Präparaten beliefert, die in Dessau penibel abgepackt werden. Die Zeichen, so bestätigen Toralf Petzold, Geschäftsführer der Octapharma Dessau GmbH, und Personalleiterin Stephanie Kauert, stehen in Dessau weiter auf Wachstum.