Oberbürgermeister Reck überreicht Preisgeld an zwei Dessauer Vereine

Dessau/MZ - Siegerurkunden und 7.500 Euro Preisgeld hat am Donnerstag Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck an die Vereine VorOrt e.V. und Von-der-Rolle e.V. übergeben. Das Preisgeld von insgesamt 15.000 Euro erhielt die Doppelstadt, als sie im Rahmen des Bundespreises „Kooperative Stadt“ ausgezeichnet wurde. Seither darf sie sich „KoopStadt“ nennen.

Für die Übergabe wurde laut Pressemitteilung der Stadt das Von-der-Rolle-Gelände, hoch oben auf dem Räucherturm, gewählt. „Rathaus und Räucherturm sind durch eine Sichtachse miteinander verbunden, was die Bedeutung des Preises noch unterstreicht“, so Stadtsprecher Carsten Sauer.

Die Jury lobte die Nutzung von Mitteln der Städtebauförderung für kooperative Projekte

Beim Bewerbungsprozess für den Bundespreis haben sich die beiden genannten Vereine laut Stadt intensiv beteiligt und standen als Beispiele hervorragender Zusammenarbeit zwischen Kommune und zivilgesellschaftlichen „Stadtmachern“ bereit. „Die Weiterentwicklung unserer schönen Stadt Dessau-Roßlau ist ein stetiger Prozess, bei dem wir auch neue und kreative Wege gehen wollen“, wird Robert Reck zitiert. So werde man kommunale Stadtentwicklung mit ehrenamtlichem Engagement verbinden und so gemeinsam praktikable Lösungen für Projekte finden. Ziel sei es, gesellschaftliche Akteure in den Prozess der Stadtentwicklung einzubinden. „Ich persönlich freue mich sehr, dass wir dafür diese Auszeichnung erhalten“, so das Stadtoberhaupt.

Die Jury lobte die Nutzung von Mitteln der Städtebauförderung für kooperative Projekte. Die Stadtverwaltung vergibt Erbbaurechte und fördert „Stadtmacher-Projekte“. Dadurch würden stadtbildprägende Gebäude gesichert und für junge Erwachsene niedrigschwellige Möglichkeiten der Raumaneignung geschaffen.