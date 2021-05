OB-Wahlforum in Meinsdorf: Welche Zukunft sehen die Kandidaten nördlich der Elbe?

Meinsdorf - Die letzte Frage kam von der Meinsdorferin Christel Krüger. Sie arbeitete bis 2019 in der Stadtverwaltung. Von 2012 an hat sie die Zuarbeiten der Ortschaften für einen neuen Flächennutzungsplan von Dessau-Roßlau zusammengetragen. Wie mühevoll dies war, schilderte die Ruheständlerin am Dienstag zum OB-Wahlforum im Meinsdorfer Schwimmbad.

Doch die Früchte von Krügers akribischer Arbeit sind bis heute in der Doppelstadt nicht sichtbar. In Sachen Flächennutzungsplan, „gibt es noch immer keine Reaktion aus der Verwaltung“, schildert sie. Im Flächennutzungsplan sei zum Beispiel festgeschrieben, in welchen Ortschaften noch Flächen bebaut werden können. Die Leute warteten darauf, mahnt sie. Die Reaktionen der OB-Kandidaten sind unterschiedlich.

Bei den Fragen wird schnell deutlich, es werden keine allgemeinen Aussagen erwartet

Der Schwimmbadverein Meinsdorf hatte am Dienstag zum Wahlforum eingeladen. Schätzungsweise 100 Meinsdorfer, Mühlstedter und Roßlauer waren gekommen, um sich ein Bild von den Kandidaten zu machen. Eiko Adamek (CDU), Frank Lehmann, Karsten Lückemeyer, Robert Reck, Sebastian Rumberg, Jakob Uwe Weber (alle parteilos) und Ralf-Peter Weber (Grüne) sitzen in alphabetischer Reihenfolge an Tischen - in rund 20 Metern Abstand zum Publikum. Der achte Kandidat - Lutz Büttner von der AfD - fehlt.

Bei den Fragen wird schnell deutlich, es werden keine allgemeinen Aussagen erwartet. Es geht an diesem Abend konkret darum, wie sich der künftige Oberbürgermeister Dessau-Roßlaus die Zukunft der Ortschaften nördlich der Elbe vorstellt. Was den Flächennutzungsplan beispielsweise angeht, so müsste dort auch für Meinsdorf Bauland ausgewiesen werden.

Der Ort des Wahlforums ist ein Beispiel für ehrenamtliches Engagement

OB-Kandidat Eiko Adamek war irrtümlicherweise der Meinung, ein solcher Plan sei bereits evaluiert. Er verwies auf die ausgewiesenen Baugebiete in Kochstedt, Ziebigk und in der Lobenbreite von Kleinkühnau. Karsten Lückemeyer kommentierte das langjährige Fehlen dieses Planes: „Dass es bei der Verwaltung klemmt, darüber sind wir uns einig, dass man dort mal mit der Faust auf den Tisch hauen muss, auch.“ Jakob Uwe Weber mahnte: „Unsere Stadt muss schneller werden.“ Robert Reck ist der Ansicht, dass es vor allem in Roßlau unkompliziert Potenzial zum Bauen gäbe. Und Ralf-Peter Weber fand es unstrittig, dass hier etwas getan werden muss.

Der Ort des Wahlforums ist ein Beispiel für ehrenamtliches Engagement. 1995 wollte die Stadt Roßlau das Bad schließen, ein Verein wurde gegründet, der die Freizeitanlage vorbildlich führt, während der Pandemie jedoch wirtschaftlich zu kämpfen hat. Moderator Rainer Süßmann erinnerte daran, dass zum zweiten Mal das traditionelle Pfingstgelage wegen der Pandemie nicht durchgeführt werden konnte.

Alle Kandidaten haben konkrete Vorstellungen, wie Stadtteile kulturell belebt werden können

„Mit dem Erlös habe der Verein früher ein Monatsgehalt für die Angestellten bestreiten können“, so Süßmann. Alle Kandidaten sicherten ihre Unterstützung zu. Für einen OB Sebastian Rumberg wäre es eine Selbstverständlichkeit, das Ehrenamt zu fördern. Er setzt auf die Stadtgesellschaft und deren Initiative. Jakob Uwe Weber stellt sich vor, alle ehrenamtlich geführten Badvereine unter einem Dach der Stadtwerke zu bündeln.

Alle Kandidaten haben darüber hinaus konkrete Vorstellungen, wie Stadtteile kulturell belebt werden können. Vor allem Kandidat Frank Lehmann erinnerte an ein Veranstaltungszentrum, das fehlt. Reck wiederum würde Orte anbieten, wo Kleinkunst möglich wird. Er sieht auch die Möglichkeit, das zu fördern. Jakob Uwe Weber erinnerte daran, dass Kultur auch bei der OB-Wahl 2013 schon ein Thema war. Einige der Kandidaten sind sich einig, dass die Arbeit im Kulturamt besser werden muss.

Moderator Süßmann sprach am Ende des rund eineinhalbstündigen Forums vielen Meinsdorfern aus dem Herzen, als er den OB-Kandidaten mit auf den Weg gab, sich mit der Deutschen Bahn in Verbindung zu setzen, um die Bauzeit zur Erneuerung der Eisenbahnstrecke zu verkürzen. Die Meinsdorfer und Mühlstedter plädieren außerdem dafür, dass der für die Bauphase extra gebaute Rettungsweg durch den Wald zwischen Meinsdorf und Streetz für touristische Zwecke erhalten bleibt und nicht nach Bauende abgerissen wird - wie geplant. (mz)