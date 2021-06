OB-Wahl in Dessau-Roßlau: Wahlbeteiligung um 12 Uhr erst bei 10,89 Prozent - Entscheidung zwischen Eiko Adamek und Robert Reck

Dessau-Rosslau - Dessau-Roßlau entscheidet am Sonntag, 27. Juni, über das neue Stadtoberhaupt. Die Entscheidung fällt zwischen Robert Reck (parteilos, früher SPD) und Eiko Adamek (CDU).

13.45 Uhr

Die OB-Stichwahl läuft bislang völlig problemlos ab. Der Andrang in den Wahllokalen hält sich alledings weiter in Grenzen. Wie Stadtsprecher Carsten Sauer am Mittag sagte, gebe es keine langen Warteschlangen oder andere Probleme. Alle eingeteilten Wahlhelfer seien wie geplant im Einsatz.

13.05 Uhr

Wie lief eigentlich OB-Wahl im Jahr 2014? Auch damals hatte es in Dessau-Roßlau acht Bewerber für das Amt des Stadtoberhauptes gegeben. Schon den ersten Wahlgang hatte Peter Kuras (FDP) überraschend deutlich dominiert. Der Herausforderer holte aus dem Stand 42,39 Prozent - und siegte damit deutlich vor Amtsinhaber Klemens Koschig (Neues Forum, 22.62 Prozent) und Stefan Exner (CDU, 17,58 Prozent). Alle anderen Bewerber holten einstellige Ergebnisse. Interessantes Detail: Der heutige AfD-Bundestagsabgeordnete Andreas Mrosek kam auf 6,75 Prozent.

Die Stichwahl war 2014 dann eine klare Sache: Kuras bekam 75,82 Prozent der Stimmen, Koschig erreichte 24,18 Prozent.

12.20 Uhr

Die Wahlbeteiligung in Dessau-Roßlau bleibt weiter hinter den Zahlen von 2014 zurück. Bis 12 Uhr haben 10,89 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das ist deutlich weniger als vor sieben Jahren. Da waren es zur Mittagszeit 13,20 Prozent gewesen. Möglich ist allerdings, dass mehr Bewohner wegen Corona per Briefwahl abgestimmt haben.

Der Andrang in den Dessau-Roßlauer Wahllokalen ist bislang überschaubar. (Foto: Ruttke)

10.50 Uhr

Die erste Zahl zur Wahlbeteiligung bei der OB-Wahl ist da: Im Land der Frühaufsteher lassen es die Dessau-Roßlauer ganz langsam angehen. Um 10 Uhr - nach zwei Stunden - hatten 5,02 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegenen. Zum Vergleich: 2014 waren es 5,65 Prozent gewesen.

10.40 Uhr

Eike Adamek hat am Sonntag gegen 10 Uhr in seinem Wohnort Kochstedt seine Stimme abgegeben. Sein Stichwahl-Konkurrent, Robert Reck, hat seine Stimme vorab per Briefwahl abgegeben.

Eiko Adamek gibt seine Stimme in Kochstedt ab. (Foto: Ruttke)

10.15 Uhr

Die Ergebnisse der Stichwahl werden heute nach 18.00 Uhr in einer öffentlichen Veranstaltung im alten Rathausinnenhof auf einer Videoleinwand präsentiert. Parallel wird es wieder eine Ergebnispräsentation auf der Webseite der Stadt Dessau-Roßlau unter www.dessau-rosslau.de geben sowie auch auf dem Youtube-Kanal der Stadt. An der öffentlichen Präsentation können maximal 100 Gäste teilnehmen, eine Voranmeldung ist dafür nicht erforderlich. Einlass ist um 17.30 Uhr. Voraussetzung für die Teilnahme ist für Genesene und vollständig Geimpfte ein entsprechender Nachweis beziehungsweise ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist. Möglichkeiten hierfür bietet in der Zeit von 15.00 bis 20.30 Uhr ein mobiles Testfahrzeug auf dem Markt an (in Höhe Kartoffelhaus).

Für den Aufenthalt im Rathausinnenhof gilt Maskenpflicht, alle Teilnehmer werden beim Einlass in eine Liste eingetragen. Eine kleine Versorgung mit Getränken wird an diesem Abend gewährleistet. Mit der Präsentation des vorläufigen amtlichen Endergebnisses wird zwischen 20.00 und 21.00 Uhr gerechnet.

8 Uhr

Die Wahllokale in Dessau-Roßlau haben geöffnet. Die Stadt ist in 55 Wahlbezirke eingeteilt. Neue Wahlbenachrichtigungen wurden nicht verschickt. Wahlbezirk und Wahllokal haben sich für die Wähler nicht geändert. Vor Ort reicht der Ausweis. Achtung: Im Wahllokal besteht Mundschutzpflicht. Abstände sollen eingehalten werden. Es wird empfohlen, einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Bis 18 Uhr können die Stimmen abgegeben werden.

7.45 Uhr

Interessant wird heute sein, wie viele Dessau-Roßlauer heute wählen gehen. 2014, bei der letzten OB-Wahl, hatte die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang bei 47,0 Prozent gelegen. Damals fand parallel noch die Europa-Wahl statt, außerdem wurde ein neuer Stadtrat für Dessau-Roßlau gesucht. Bei der Stichwahl sank die Wahlbeteiligung auf 34,7. 2021 lag die Wahlbeteiligung in Dessau-Roßlau bei der OB-Wahl im ersten Wahlgang deutlich höher - bei 56,58 Prozent. Die Ursache: Hier wurde in Sachsen-Anhalt parallel einer neuer Landtag gewählt.

7.30 Uhr

Wer ist Eiko Adamek? Die MZ hat ihn vor einigen Wochen als OB-Kandidaten porträtiert. Hier ist der Text. Wer ist Robert Reck? Hier ist sein MZ-Porträt.

7 Uhr

Acht Kandidaten waren am 6. Juni zur OB-Wahl in Dessau-Roßlau angetreten. Robert Reck und Eiko Adamek holten die meisten Stimmen und schafften es in die Stichwahl. Reck holte 28,38 Prozent der Stimmen. 10.548 Dessau-Roßlauer entschieden sich für den Dezernenten für Wirtschaft und Kultur im Dessau-Roßlauer Rathaus. Eiko Adamek kam auf 21,29 Prozent der Stimmen. 7.913 Dessau-Roßlauer haben für den Abteilungsleiter im Städtischen Klinikum gestimmt. Entscheidend wird heute sein: Wer kann seine Wähler besser aktivieren? Und wohin schwenken die Wähler der unterlegenen Kandidaten aus dem ersten Wahlgang?