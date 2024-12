Mit seiner Attacke auf das Umweltbundesamt (Uba) auf der Plattform „X“ hat der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner am Montag vielfach Empörung ausgelöst. Die Behörde hat in Dessau-Roßlau ihren Hauptsitz. Was andere Politiker von diesem Vorschlag halten.

Dessau-Roßlau/MZ. - Mit seiner Attacke auf das Umweltbundesamt (Uba) auf der Plattform „X“ hat der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner am Montag vielfach Empörung ausgelöst. Per Tweet fordert er nicht nur einen radikalen Abbau von Bürokratie, das Kippen des deutschen Lieferkettengesetzes, die Entschlackung des Arbeitszeitrechts sowie die weitgehende Aufhebung von Berichtspflichten. Er schrieb auch: „Ganze Behörden wie das Umweltbundesamt können entfallen“, so Lindner zum Uba, das seinen Hauptsitz in Dessau-Roßlau hat.