Nur ein Bett frei: Warum Zahl der Intensiv-Plätze am Dessau-Roßlauer Klinikum so stark schwankt

Hatte das Städtischen Klinikums Dessau zu Beginn der Pandemie noch erklärt, man könne bei Bedarf auf 77 Intensivbetten hochfahren, gab es laut Divi vor kurzem noch etwas über 30 Intensivbetten am Klinikum, dann rutschte die Zahl auf 22. Nun ist man bei 21 angelangt.

Auch am Städtischen Klinikum Dessau werden die Intensivbetten knapp.

Dessau-Rosslau/MZ - Auf sie kommt es jetzt an: Intensivbetten für schwere Corona-Fälle. Doch die Plätze werden knapp. Aus Bayern und Sachsen muss die Bundeswehr bereits Intensivpatienten in andere Teile Deutschlands ausfliegen. Doch laut dem Intensivregister „Divi“, das eine Übersicht über die freien Kapazitäten zur Verfügung stellt, sind auch in Sachsen-Anhalt nur noch rund neun Prozent der Intensivbetten frei. Mit diesem Anteil liegt das Bundesland noch hinter Sachsen (9,7) und Bayern (9,1).