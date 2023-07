Komplizierte Ausgangslage Nur 220 Balkonkraftwerke in Dessau-Roßlau - Welche Probleme es mit privaten Solarpanelen gibt

Balkonkraftwerke sind im Trend. Doch auf dem Weg zur eigenen Stromerzeugung gibt es auch in Dessau-Roßlau viele Tücken. Was zu klären und was zu beachten ist.