„Normalerweise habe ich kein Messer dabei“: 31-Jährigem wird versuchter Totschlag vorgeworfen

Am Landgericht beginnt der Prozess gegen einen 31-Jährigen, dem versuchter Totschlag in zwei Fällen vorgeworfen wird. Der Mann lässt sich zur Tat ein.

Dessau-Roßlau/MZ - „Er ist mein Freund, ich will nicht, dass er hart bestraft wird, aber dass er zum Nachdenken kommt.“ Der Zeuge ist noch immer ratlos, was damals vor dem Dessauer Hauptbahnhof den Mann gefahren ist, der am Dienstag im Landgericht Dessau auf der Anklagebank sitzt und dem unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen wird. Und auch er, der 31-Jährige aus Burkina Faso, vermag es nicht so recht zu erklären: „Es muss der Teufel gewesen sein.“