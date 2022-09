Noch nicht alle gemeldeten ukrainischen Kinder besuchen Schule in Dessau-Roßlau

Laut dem städtischen Schulamt sind 255 Kinder gemeldet. 99 fehlen noch. Warum es so schwierig ist, alle Kinder zu erreichen und wie der Schulbesuch insgesamt organisiert wird.

An zwei Grundschulen, drei Sekundarschulen und einem Gymnasium in Dessau-Roßlau gibt es Anfangsklassen für die Schüler aus der Ukraine. Hier lernen die Kinder erst einmal die deutsche Sprache.

Dessau/MZ - Auch für die ukrainischen Mädchen und Jungen, die in Dessau-Roßlau wohnen, besteht Schulpflicht. Das sagte Schulamtsleiter Steffen Kuras im Bildungsausschuss. 255 Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter sind derzeit in der Doppelstadt angemeldet. Bislang gehen 99 aber noch nicht in die Schule.