Noch in dieser Woche soll im Dessau-Roßlauer ÖPNV gestreikt werden

Dessau-Roßlau/MZ - Noch in dieser Woche ruft die Gewerkschaft Verdi zum Streik im ÖPNV in Sachsen-Anhalt - und damit auch in Dessau-Roßlau - auf. Hintergrund sind die Verhandlungen über Entgelt- und Ausbildungstarifvertrag. Deshalb soll am Freitag die Arbeit niedergelegt werden.

„Offenbar haben weder die Politik noch die Arbeitgeber die Zeichen der Zeit erkannt. Die Beschäftigten brauchen spürbare finanzielle Entlastung – jetzt!“, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Bezug genommen wird auf die Reallohnverluste etwa durch die steigende Inflation, die nun ausgeglichen werden sollen.

„Mit dem erneuten Warnstreik möchte ver.di ein deutliches Signal vor der nächsten Verhandlungsrunde am 29. August 2022 senden und die dringende Notwendigkeit einer Einigung betonen“, heißt es weiter. Allerdings sei von den Arbeitgebern trotz Aufforderung der Gewerkschaft im Juli kein neues Angebot vorgelegt worden.