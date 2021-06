Noch eine Woche Schienenersatzverkehr - Gleisarbeiten in Mannheimer Straße starten Montag

Kleiner Schaden, große Auswirkunge: In der Mannheimer Straße wird ab Montag gebaut.

Dessau - Am Montag, 28. Juni, beginnen die Reparaturarbeiten am beschädigten Gleisbereich auf dem Knoten Mannheimer Straße. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt. In der Nacht zum Sonnabend hatte dort ein Lkw das Gleisbett beschädigt und ein Gleis vier Zentimeter nach oben gebogen. Seither ist auf der Linie 3 zwischen Hauptbahnhof und Junkerspark Schienenersatzverkehr notwendig.

Aufgrund umfassender Gleis-, Tief- und Straßenbauarbeiten an der Schadensstelle lassen sich, so die Stadtwerke, Einschränkungen für den Straßenverkehr ab Montag nicht vermeiden: Dabei ist die Hermann-Köhl-Straße nur noch in Richtung Ziebigk für Rechtsabbieger von der Junkerststraße oder aus Richtung Mannheimer Straße befahrbar. Aus Richtung Ziebigk ist die Hermann-Köhl-Straße nach der Einmündung Alte Landebahn gesperrt. Die Umleitung erfolgt hier über die Alte Landebahn, Hünefeldstraße wieder auf die Junkersstraße.

Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 2. Juli, dauern. Solange ist auch die Weiterführung des Schienenersatzverkehrs auf der Straßenbahnlinie 3 erforderlich.