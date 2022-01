Noch bis Ende Januar gibt es „junge Kunst“ in der alten Brauerei in Dessau zu sehen

Dessau/MZ - Unter dem Titel „Ausstellung generell frisch“ wird in der alten Brauerei junge Kunst aus Sachsen-Anhalt präsentiert. Neue Mitglieder des Berufsverbandes Bildender Künstler Sachsen-Anhalt stellen im Kesselhaus der ehemaligen Schultheiß Brauerei aus. Noch bis zum 30. Januar ist die sechste Ausstellung des Verbandes zu sehen.

20 Künstler stellen im Rahmen der seit 2013 existierenden Reihe „generell frisch“ ihre Arbeiten aus, neben Malerei, Grafik und Plastik auch Fotografien, Keramik und Installation, sowie Objekt, Performance und Textile Kunst. Die jungen Künstler wurden 2019 und 2020 in den Verband aufgenommen. Die Arbeiten entstanden in den letzten zwei Jahren und zum Teil in Auseinandersetzung mit dem Außergewöhnlichen der letzten beiden Jahre. Kuratiert wurde die Ausstellung von Magdalena Cichon und Korsin Reich.

Mit dieser Ausstellung wird die Tradition fortgesetzt, die Alte Brauerei als Kultur- und Ausstellungsort zu nutzen.

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag 14 bis 19 Uhr.