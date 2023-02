863 Hektar in Dessau-Roßlau sind nitratbelastet - Warum sich der Wert versechsfacht hat

Was kann hier demnächst wie wachsen? Landwirt Heinrich Kruse hat schon im Februar auf dem Feld zu tun. Er entnimmt Bodenproben zur Analyse.

Dessau-Rosslau/MZ - In Sachsen-Anhalt hat sich die Agrarfläche, die als mit zu viel Nitrat belastet ausgewiesen ist, fast verdoppelt. So gelten laut Aussage des Landesministeriums statt bisher 73.000 jetzt 125.000 Hektar Ackerböden als nitratbelastet. Die Landesregierung hat schärfere Regeln für das Düngen solcher Flächen erlassen. Doch inwiefern ist die Doppelstadt an Elbe und Mulde davon betroffen?