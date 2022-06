Nicht versichert, illegal getunt - Dessaus Polizei nimmt Roller-Rambos ins Visier

Dessau/MZ - Es ist eine Meldung, wie sie die Dessau-Roßlauer Polizei inzwischen mehrmals in der Woche herausgibt: „Am 12. August 2021 gegen 8.40 Uhr wurde in der Steneschen Straße der 29-jährige Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Am Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen vorhanden“, schreibt die Behörde am vergangenen Freitag. Weil auch noch die Eigentumsverhältnisse unklar waren, zog die Polizei das Fahrzeug ein und parkte es erst einmal in der Garage des Polizeireviers.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<