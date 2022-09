Nicht nur wegen des Spinners wächst im Dessauer Ortsteil Mildensee die Sorge um den Baumbestand

Dessau/MZ - Mildensee gehört zu den Ortsteilen der Doppelstadt, die stark vom Eichenprozessionsspinner befallen sind. Die Mitglieder des Ortschaftsrats Mildensee loben ausdrücklich die Bemühungen der Stadt, das Vorkommen des Spinners durch verschiedene Maßnahmen Stück für Stück zurückzudrängen. „Es darf aber in den Bemühungen nicht nachgelassen werden. Deshalb sind entsprechende Maßnahmen auch im nächsten Jahr unerlässlich und konsequent durchzuführen“, fordert der Mildenseer Ortsbürgermeister Uwe Groneberg (CDU). Er und seine Ortschaftsratskollegen fordern für 2023 die Bereitstellung entsprechender Mittel zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners im städtischen Haushalt. Vor allem wird die Durchführung verschiedener Maßnahmen in Mildensee gefordert, weil der Ort mit am stärksten vom Befall durch den Schädling betroffen ist.

