Das 33. Kurt-Weill-Fest feiert ab dem 28. Februar nicht nur die „Farben des Lebens“, sondern auch den 125. Geburtstag des Komponisten: Mit 72 Veranstaltungen und von 800 Künstlern. Vorverkauf startet am 18. November.

Dessau/MZ. - Unter dem Motto „Farben des Lebens“ erlebt das Kurt-Weil-Fest Dessau-Roßlau vom 28. Februar bis 16. März 2025 seine 33. Auflage. Noch vor dem Start des offiziellen Kartenvorverkaufs am Montag, 18. November, haben die Veranstalter der Kurt-Weill-Fest Dessau GmbH am Donnerstag in den Bauhaus-Meisterhäusern Moholy-Nagy und Feininger auf einem musikalisch-visuellen Streifzug durch das Festival-Programm geführt, auf besondere Höhepunkte hingewiesen und Appetit gemacht auf Kunstgenuss.