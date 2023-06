Nachfolge vom Leopoldsfest Neustart fürs Dessauer Stadtfest - Was die Organisatoren alles planen

In anderthalb Wochen steigt in der Innenstadt Dessaus größte Party. Die Veranstalter trauen sich zu, in die Fußstapfen des Leopoldsfestes zu treten. Einige Änderungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren gibt es aber.