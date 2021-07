Neunjähriges Mädchen meldet Roller und Fahrrad als gestohlen - Eltern räumen „Denkzettel“ ein

Dessau/MZ - - Ein kurioser „Kriminalfall“ hat Dessaus Polizei am Montag beschäftigt: Ein neunjähriges Mädchen hatte gegen 18.40 Uhr aufgeregt die Polizei in die Mannheimer Straße gerufen. An einem Spielplatz waren dort ein Roller und ein Kinderfahrrad verschwunden.

Gemeinsam mit dem Kind wurden dessen Eltern aufgesucht. Dort klärte sich alles schnell auf: Die Eltern waren auf dem Spielplatz gewesen und hatten gesehen, dass Roller und Fahrrad unbeaufsichtigt waren. Sie nahmen beides mit - als Denkanstoß für das Kind, das seine Sachen bereits mehrfach unbeaufsichtigt gelassen hatte. Die „Fahndung“ konnte nach dieser Info eingestellt werden.