Viele Senioren und wenig Erwerbstätige, aber auch mehr Zugezogene, sichere Straßen und geringer Wasserverbrauch: Was im Statistischen Jahrbuch 2024 des Landes Sachsen-Anhalt über Dessau-Roßlau zu finden ist.

Dessau/MZ. - Wie viele Kinder werden in Sachsen-Anhalt geboren? Ziehen mehr Menschen zu als weg? Wie viel der Fläche des Landes wird landwirtschaftlich genutzt? Und wie hoch ist eigentlich der Wasserverbrauch pro Person? Antworten auf diese und andere Fragen gibt das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt in seinem Jahrbuch, das Ende 2024 veröffentlicht wurde. Die Zahlen beruhen vor allem auch auf der Auswertung der Volkszählung, des Zensus 2022. Sie sind zumeist nach den elf Landkreisen sowie den drei kreisfreien Städten aufgeschlüsselt. Welche Zahlen sich in Dessau-Roßlau im Vergleich zu den anderen Kreisen und Städten besonders unterscheiden.