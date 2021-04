Neun und zehn Jahre alte Brüder nach Gassigehen in Dessau vermisst - Aufatmen um 16.45 Uhr

Dessau-Rosslau - Mit einem Polizeihubschrauber und Fährtenhunden hat die Polizei am Sonntag nach einem Brüderpaar gesucht. Die Jungen waren seit dem Morgen vermisst. Am Nachmittag gegen 16.45 Uhr wurden die Beiden, zehn und neun Jahre alt, wohlbehalten nach dem Hinweis eines Bürgers im Dessauer Stadtgebiet gefunden.

Die Jungen hatten die elterliche Wohnung am Sonntagmorgen im Bereich Am Leipziger Tor verlassen, um mit ihren Mischlingshunden Gassi zu gehen. Das war gegen 8.30 Uhr. Doch sie kamen nicht nach Hause zurück. „13.50 Uhr wurde die Vermisstenanzeige gestellt“, sagte Polizeisprecherin Doreen Wendland von der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. „Sofort wurden alle Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.“ Dazu gehörten die Fährtenhunde und der Polizeihubschrauber. Außerdem wurde mit Lautsprecherdurchsagen auf die vermissten Kinder aufmerksam gemacht.

Als am Nachmittag noch immer jede Spur von den Kindern fehlte, informierte Polizeisprecherin Doreen Wendland gegen 16.20 Uhr die Öffentlichkeit über die Suche und bat um Hilfe. Herausgegeben wurden Fotos und Personenbeschreibungen der Kinder. Außerdem wurde der Hinweis gegeben, dass die Jungen jeder mit einem kleinen Mischlingshund unterwegs sind.

Nur eine knappe Stunde nach der öffentlich gemachten Fahndung kam die Entwarnung: Die Kinder wurden gefunden und wohlauf. Nach einem Bürgerhinweis hatte eine Polizeistreife die beiden Kinder in einem öffentlichen Bereich angetroffen, so Wendland, und sie mit auf das Polizeirevier genommen. Dort konnten sie am Abend an ihre Eltern übergeben werden.