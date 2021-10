Neun neue Corona-Fälle am Wochenende in Dessau-Roßlau - Inzidenz bleibt über 70

Dessau-Roßlau/MZ - In Dessau-Roßlau sind am vergangenen Wochenende neun weitere Corona-Fälle registriert worden, davon sechs Fälle am Samstag und drei am Sonntag. Das hat das Gesundheitsamt mitgeteilt. Betroffen sind fünf weibliche und vier männliche Personen zwischen neun und 61 Jahren. Die Inzidenz bleibt den dritten Tag in Folge über 70 und liegt nun bei 70,6.

Einschränkungen hat das nicht zu Folge. Die Stadt Dessau-Roßlau hatte im Sommer angekündigt, dabei nicht mehr nur auf die Inzidenz zu schauen, sondern auch die sogenannte Hospitalisierung in den Dessauer Krankenhäusern einzubeziehen, also die Belegung der Betten. Dort waren am Freitag 14 Personen behandelt worden.

Traditionell am Montag hat die Stadt auch wieder den Impfstatus der positiv getesteten Personen aus der Vorwoche ausgewertet. In Dessau-Roßlau hat es 63 Corona-Fälle gegeben - 15 waren geimpft, 48 waren ungeimpft. Es gilt: Geimpfte Personen können sich auch mit dem Coronavirus infizieren, nach bisherigen Erkenntnissen tragen sie aber ein geringeres Risiko einer schweren Erkrankung.

Das berechnet aus allen gemeldeten Daten seit einiger Zeit zwei Inzidenzen: Die der Ungeimpften liegt inzwischen bei 200, die der Geimpften noch deutlich unter 100. Sachsen-Anhalts Gesamtinzidenz lag am Montag bei 90,3. Es gibt zwei Ausreißer: den Altmarkkreis Salzwedel (255,2) und den Salzlandkreis (160,6).