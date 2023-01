Wer und was beim Neujahrsempfang in Dessau-Roßlau im Mittelpunkt stand

Bei Robert Recks erstem Neujahresempfang stellt der Oberbürgermeister von Dessau-Roßlau die Bewerbung um die Bundesgartenschau 2035 in den Mittelpunkt. Aber auch andere Vorhaben stehen an.

In einer langen Reihe stellten sich Gäste an, um den Oberbürgermeister, Stadtratsvorsitzenden und die vier Beigeordneten zu begrüßen.

Dessau-Roßlau/MZ - Elegante Kleider, hohe Schuhe, Lächeln, Nicken und vor allem: Händeschütteln. Im Foyer des Anhaltischen Theaters versammelte sich am Sonntagnachmittag das Who ist Who Dessaus. Oberbürgermeister Robert Reck hatte zum Neujahrsempfang geladen, ein guter Anlass, sich herauszuputzen und Kontakte zu pflegen.