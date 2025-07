Wohnungsgenossenschaft Dessau investiert 25 Millionen Euro in einen Neubau und die Sanierung eines 60-er Jahre Blockes. Warum auch das Dach abgenommen wird.

Neues Wohnquartier „Schilli“ nimmt Gestalt an: Baulücke in der Ringstraße ist geschlossen

Wohnen in Dessau-Nord

Dessau/MZ. - Die Baulücke in der Ringstraße/Mozartstraße ist geschlossen: Ein Neubau ist dort in den letzten Wochen in die Höhe gewachsen. Der Rohbau steht. Die Fenster sind drin und die Sanitär-, Heizung- und Elektroinstallationen nahezu abgeschlossen. Es fehlen noch die großzügigen Balkonanlagen, die auf der Straßen- und auf der Hofseite angebaut werden.