Wohnstandort der Zukunft Neues Wohncarré am Schillerpark in Dessau: Wohnunsgenossenschaft investiert 25 Millionen Euro

Die Wohnungsgenossenschaft Dessau hat mit den Bauarbeiten an einem Sanierungs- und Neubauprojekt in Dessau-Nord begonnen. Ein Haus wird saniert, eine Lücke bebaut, dazu kommt eine Großgarage. Was die genauen Pläne sind.