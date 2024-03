Es knirscht weiter zwischen Stadträten und Oberbürgermeister Robert Reck in Bezug auf den Neubau der Regenbogenschule für geistig behinderte Kinder in Dessau. Im Hauptausschuss wurde der Verwaltung Geheimniskrämerei vorgeworfen. Zu den Hintergründen.

Dessau/MZ. - Es knirscht weiter zwischen Stadträten und Oberbürgermeister Robert Reck in Bezug auf die Regenbogenschule. Gab es erst einen handfesten Streit um den neuen Standort der Schule für geistig behinderte Kinder - Reck wollte einen Neubau in der Innenstadt und nicht in der vom Stadtrat favorisierten Bernburger Straße -, fühlen sich Stadträte nun bei der Planung der neuen Schule nicht richtig mitgenommen.