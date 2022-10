Neues Gerätehaus soll her - Erleichtert Feuerwehr-Fusion von Waldersee und Mildensee die Planungen?

Waldersee/MZ - Es ist eng im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Waldersee. Zwei Löschfahrzeuge, ein Bootstrailer mit Rettungsboot und ein Schlauchboot sind in zwei unterschiedlichen Garagen untergebracht. Das 1986 erbaute Haus in der Schönitzer Straße in Waldersee, in Nachbarschaft zum Rathaus des Ortes, wurde nach dem Hochwasser 2002 noch einmal saniert.