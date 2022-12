Neuer Übungsraum - Lehrkabinett in Pflegeschule offiziell in Betrieb genommen

Was früher drei Berufe waren, ist heute ein standardisierter Abschluss als Pflegefachkraft. Praktischer Übungsraum eröffnet.

Dessau/MZ - Beim Betreten des Zimmers wird man unwillkürlich leiser. Nach dem ersten Seitenblick nach links ertappen sich mehrere Besucher bei einem freundlichen Gruß: „Einen schönen guten Tag“. Und fassen sich dann selbst an den Kopf: In den Betten liegen keine atmenden Patienten, sondern menschengroße Puppen in Klinikhemd. Willkommen im neuen Pflegekabinett im Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“.