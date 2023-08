Mühlstedt kann ein kaum noch genutztes Gebäude an der Friedhofsmauer für eine öffentliche Nutzung umbauen. Fördermittel der europäischen Union wurden in Ortsteil von Dessau-Roßlau umgelenkt.

Neuer Treffpunkt in Mühlstedt - Einstige Trauerhalle ist jetzt ein Dorfgemeinschaftshaus

Oberbürgermeister Robert Reck und Ortsbürgermeister Jan Düben vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Mühlstedt.

Mühlstedt/MZ - Wenn sich nach der Sommerpause Anfang September der Ortschaftsrat wieder zusammenfindet, dann erstmals an neuer Stelle: In dem nun eröffneten Dorfgemeinschaftshaus Mühlstedt. „Wir hoffen, dass dann die Möbel da sind“, so Andreas Mosch von der Stadtverwaltung.