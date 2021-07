Neuer Termin, neue Idee: Wird das Roßlauer Schifferfest Ende August zu einem Straßenfest?

Ortschaftsrat Roßlau und Vereins-Stammtisch wollen nun am letzten August-Wochenende viele Programm-Bausteine in Hauptstraße zusammenbasteln.

Rosslau/MZ - „Lasst uns da jetzt etwas Gutes zusammenbasteln, ohne dass wir uns einen Bruch heben“, schlug Roßlaus stellvertretender Ortsbürgermeister Jörn von der Heydt der Runde unter den Bäumen an der Roßlauer Ölmühle vor. Nach zweistündiger, engagierter Debatte stand Mittwochabend fest: Vom 27. bis 29. August feiert Roßlau sein Schifferfest. Aber anders als bisher.

Nach der Ortschaftsratssitzung in der Vorwoche war wegen mehrerer vorheriger Missverständnisse schnurstracks die Krisensitzung „Schifferfest 2021“ anberaumt worden. Geht es doch um nicht weniger als die Rettung eines der ältesten Feste der Stadt. Schon 2020 hatte die Corona-Pandemie zur Pause gezwungen.

Termin, Ort und Konzept

Der Ortschaftsrat hatte sich im März 2021 dazu bekannt, wenn möglich das Heimat- und Schifferfest auch unter pandemischen Bedingungen wiederzubeleben - in neuem, kleinerem Rahmen und im Korsett von Auflagen. Jetzt ist es hohe Zeit, für das Konzept Nägel mit Köpfen zu machen. Und hier bekam die lockere Runde mit der Teilnahme von Kulturamtsleiter Steffen Kuras Gewicht.

Bei der Terminfindung korrigierte der Ortschaftsrat seine bevorzugte Variante vom ersten Septemberwochenende. Nicht das Veranstaltungsdoppel mit dem Ska-Festival auf der Burg hat zum Umdenken bewogen, sondern die gleichfalls am 4. September ins Haus stehenden Einschulungen. Da seien Fest-Mitwirkende möglicherweise familiär oder dienstlich unabkömmlich. Also doch wieder das Schifferfest klassisch am letzten August-Wochenende.

An der Debatte zum Schifferfest nahm Kulturamtsleiter Steffen Kuras teil. (Foto: Ruttke)

Bei der Suche nach den Örtlichkeiten gab es längere Diskussionen. Das locker durch die Stadt zu verschiedenen Veranstaltungen ziehende Fest fand mehrere Befürworter, die zur Unterstützung der Gastronomen und Gewerbetreibenden angedachte „Kneipennacht“ unter pandemischen Bedingungen eher Kritiker. Für die Bespaßung der Kinder kam wieder der Gedanke an Rummel und Schausteller auf. Ganz neu als Idee aufs Tapet gebracht wurde ein Fest im Schwimmbad...

Rossmarkt als Blaupause

Spätestens bei den Details wie Bühne und Programme dachte ein Großteil der Vereinsmitstreiter wieder an den Rossmarkt. Warum nicht dieses beliebte Straßenfest, in den 2000er Jahren vom Gewerbeverein in der Hauptstraße veranstaltet, jetzt als Blaupause nehmen und als Schifferfest-Variante 2021 neu auflegen? In diesem Fall, so Steffen Kuras, würde das Kulturamt auch beim Hygienekonzept helfen können.

Der gordische Knoten war gelöst, die Runde freundete sich immer mehr mit dem Kompromiss an: Am Sonnabend, 28. August, könnte die Roßlauer Hauptstraße vom Anhaltiner Platz bis hoch zum Markt und zur Ölmühle mit vielen kleinen Formaten aus Musik, Kultur, Rummel oder Sport bespielt werden.

Um die Idee mit Leben zu erfüllen, trifft sich am 15. Juli eine Arbeitsgruppe aus Ortschaftsräten und Vereinsstammtischlern.