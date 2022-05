Neuer Spielplatz für Regenbogenschule: Ein Dessauer Bauprojekt mit großen Hürden

Kinder nehmen in der Regenbogenschule nahe dem Friederikenplatz ihren neuen Spielplatz in Besitz. Die Freude ist riesengroß, weil sich „Biker mit Herz“ sich derart ins Zeug gelegt haben. Fast 30.000 Euro wurden gesammelt. Manche haben mit Leistungen geholfen.

Dessau/MZ - Die Schaukeln werden als erstes erobert. Und wenig später geht es an den Kletterturm samt Rutsche. Dort will die Schlange derer, die anstehen, am Freitagnachmittag gar nicht abreißen. Unentwegt erklimmen kleine und große Kinderfüße das Spielgerät, um dann in einer Sekunde mit dem Po über die Rutsche zu gleiten und wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Das macht den geistig behinderten Schülerinnen und Schülern der Dessauer Regenbogenschule einen riesigen Spaß. Und das ist kein Wunder. Wochenlang hat die ganze Schule am Dessauer Friederikenplatz auf diesen Moment gewartet.