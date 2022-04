Neuer Spiegel für Unfallschwerpunkt in Dessau - Radfahrer sollen besser „sichtbar“ werden

Dessau/MZ - Am Unfallschwerpunkt Roßlauer Allee/ Ecke Humperdinckstraße ist ein neuer Verkehrsspiegel angebracht worden. Da die Lärmschutzwand die Sicht nach rechts einschränkt, soll der Spiegel helfen, dass Kraftfahrer eine bessere Sicht auf den Radweg haben, der in beide Richtungen von Radfahrern genutzt werden kann.

Immer wieder, teilt das Tiefbauamt der Stadtverwaltung mit, sei es an der an der Einmündung Roßlauer Allee/Humperdinckstraße in den letzten Jahren zu Unfällen gekommen. Kraftfahrende, die von der Humperdinckstraße nach rechts auf die Roßlauer Allee abbiegen wollten, hatten Radfahrern, die auf dem so genannten Zwei-Richtungs-Radweg von rechts kommen, die Vorfahrt genommen. Dadurch sind mehrere Radfahrer leicht, zum Teil aber auch schwer verletzt worden.

„Offensichtlich ist es den aus der Humperdinckstraße kommenden Kraftfahrenden oftmals nicht bewusst, dass es entlang der Roßlauer Allee nur auf der Ostseite einen Radweg gibt, der in beide Richtungen befahren werden darf“, heißt es in der Presseinformation der Stadtverwaltung. Somit können an dieser Einmündung Radfahrer auch von rechts kommen und sind nicht auf der falschen Seite unterwegs. Sie haben Vorfahrt.

„Kraftfahrer, die aus der Humperdinckstraße kommend auf die Roßlauer Allee abbiegen wollen, sollten deshalb vorsichtig in den Knotenbereich einfahren und die Radfahrenden aus beiden Richtungen beachten“, heißt es aus dem Tiefbauamt weiter. Um die von rechts Kommenden rechtzeitig erkennen zu können, könne der Spiegel eine Hilfe sein. Aber auch Radfahrende sollten vorsichtig an den Knoten heranfahren, das Verhalten der wartenden Kraftfahrer beobachten und im Zweifel nicht auf ihre Vorfahrt beharren, appelliert das Amt.