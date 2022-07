Neuer Schotterweg in Dessauer Kleingartenverein ist für Rollstuhlfahrer und Beeinträchtigte ein Problem

Im Kleingartenverein „Einigkeit“ ist Hauptweg durch die Anlage mit Schotter saniert worden. Für viele wird das Laufen darauf zum Kraftakt - für einige Pächter ist er nun gar nicht mehr zu bewältigen. Ist eine Änderung in Sicht?

Kochstedt/MZ - Seit fast 40 Jahren haben Christel (74 Jahre) und Heinz-Jürgen Schulmeyer (78) ihre kleine grüne Oase im Kleingartenverein (KGV) „Einigkeit“ in Kochstedt gehegt, gepflegt und genutzt. 2022 konnten die Eheleute, die am Dessauer Bauhausplatz wohnen, aber noch kein einziges Mal gemeinsam raus in die Sommerfrische.