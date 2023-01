Die Rossmann-Filiale am Roßlauer Luchplatz ist seit dem heutigen Sonnabend, 28. Januar, geöffnet. Auf 700 Quadratmetern bietet die Drogeriemarktkette nun ihr Sortiment an.

Neuer Rossmann ist eröffnet - Freude im Luchplatz in Roßlau, Trauer in der Innenstadt

Handel in Dessau-Roßlau

Rosslau/MZ/HTH - Die Rossmann-Filiale am Roßlauer Luchplatz ist seit Sonnabend geöffnet. Auf 700 Quadratmetern bietet die Drogeriemarktkette nun ihr Sortiment an. Das sei „in der Breite und Tiefe erweitert“, kündigte zuvor das Unternehmen auf Nachfrage an.