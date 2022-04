Gastronomie Neuer Mieter gefunden: Das sind die Pläne für die Ex-McDonald's-Filiale an der Dessauer Kavalierstraße

In die ehemalige McDonald’s-Filiale an der Kavalierstraße will ein neues Restaurant einziehen - trotz starker Konkurrenz direkt gegenüber. Der Inhaber sagt, er kenne die Situation. Wieso er denkt, trotzdem punkten zu können.