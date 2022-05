Neuer Kunstraum in Dessau wird zum Zankampfel: DWG und Kunstverein genervt

Die Dessauer Wohnungsbaugesellschaft soll die Gewerberäume sanieren, aber unter Wert an den Anhaltischen Kunstverein vermieten. Der wiederum ärgert sich über die Kündigungsfrist. Welche Rolle die Stadt dabei spielt.

In der Hobuschgasse 5 soll der Anhaltische Kunstverein neue Räume bekommen. Doch um die Renovierung wird gestritten.

Dessau/MZ - Mit sozialen und kulturellen Angeboten will Dessau-Roßlau gegen den Leerstand in der eigenen Innenstadt ankämpfen. Neuestes Projekt: Im leeren Ladenlokal in der Hobuschgasse 5 soll ein öffentlicher Kunstraum entstehen. Der Ort ist bewusst gewählt, denn die Gasse ist ein für das Laufpublikum strategisch wichtiger Verbindungsweg zwischen Kavalierstraße und Marktplatz.