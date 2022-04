Neuer Flächennutzungsplan: Dessau-Roßlauer von Eigenheimsiedlungen im Grüngürtel wenig begeistert

Die Bürger wollen die grüne Ressource der Stadt nicht zubetoniert wissen und warnen vor zu viel Neubau in den Außenbereichen. Was im Konzept der Stadt sonst noch steht und wie die Reaktionen dazu ausgefallen sind.

Dessau/MZ - Die junge Dessauerin Anne Naumann hatte ihren Urlaub unterbrochen, um am Mittwoch an der Bürgerversammlung zum Flächennutzungsplan in der Marienkirche teilzunehmen, zu der das Amt für Stadtentwicklung eingeladen hatte. „Es interessiert mich privat wie auch als Unternehmerin, was in Dessau geplant wird“, begründet sie das.