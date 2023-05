Neuer Deich übergeben: Warum in Kleutsch ein ganzes Dorf aufatmet

Blick auf den neuen Deich von Kleutsch aus der Vogelperspektive in Kleutsch. Oben rechts als blaues Band die Mulde, links der Hofsee.

Kleutsch/MZ - Alle wichtigen Personen dabei? Frauenquote aufgehübscht! Bitte recht freundlich geradeaus schauen – natürlich hat der medienwirksame obligatorische Banddurchschnitt noch ein bisschen gedauert. Aber darauf kam es am Mittwochnachmittag auf der Deichkrone Am Hofsee von Kleutsch längst nicht mehr an: Dessau-Roßlau hat den Lückenschluss geschafft auf rund 48 Kilometern Deich um das Stadtgebiet. Das letzte Puzzlestück für starken Hochwasserschutz der Doppelstadt ist eingefügt.