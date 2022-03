Neuer Comedy Club: Warum im Dessauer Kornhaus künftig mehr gelacht wird

Dessau/MZ - Dessaus kultureller Veranstaltungskalender bekommt Zuwachs: Ab März wird monatlich zum Comedy Club ins Kornhaus eingeladen.

Gastgeber ist der Kabarettist und Comedian Marcel Bienenstich alias Marcel Richter. Den Dessauern wohl bekannt als Autor und Kopf des beliebten Kabaretts Bienenstich. Die neue Comedy Reihe will eine Lücke im Kulturangebot der Bauhausstadt schließen. „Ich will eine bunte Unterhaltungsshow bieten aus Stand Up, Sketch-Comedy, Kabarett, Slam Poetry und Chanson“, erklärt Marcel Bienenstich. „Der Mix ist perfekt für alle von 16 bis 100“, ist er überzeugt. Dabei wird der Dessauer Comedian nicht alleiniger Akteur sein. „Ich werde immer einen Gast haben, der die Show komplettiert.“ In jedem Fall werde es ein unterhaltsamer Abend, verspricht Richter. An seiner Seite als Moderatorin wird übrigens seine Tochter Melina stehen, die ebenfalls als Comedian, Kabarettistin und Songwriterin aktiv ist - auch beim Kabarett Bienenstich.

Sören Pischki ist der erste Gast im neuen Comedy Club

Der erste „Beebox Comedy Club“ im Kornhaus geht am Samstag, 26. März über die Bühne. „Ich freue mich riesig darauf“, gesteht Marcel Richter, „ganz besonders auf meinen Special-Gast des Abends, Sören Pischki“. Der ist ein erfolgreicher Autor und Poetry Slammer - und ein gebürtiger Dessauer. Heute ist Sören Pischki im Schwabenland zu Hause. Im Kornhaus liest er aus seinem neuesten Buch „Schlafentzug im Schlafanzug“ und gibt damit einen humorvollen Einblick in das turbulente Familienleben mit zwei kleinen Kindern. Es darf gelacht werden.

Anderen Künstlern eine Bühne zu geben, gehört für Marcel Richter genauso zum Veranstaltungskonzept wie das eigene Ausleben als Comedian, erzählt er. „Ich möchte auch jungen Künstlern, die sich ausprobieren möchten, eine Auftrittsmöglichkeit geben. Die kriegen an einem Abend zehn Minuten Bühnenzeit“ - Jeden letzten Samstag im Monat im Kornhaus.

Marcel Richter träumt von eigenem Club in der Innenstadt

Die Zukunft sieht Richter in einer eignen Spielstätte des „Kabarett-/Comedyclub“ für Dessau in der Innenstadt. „Ich möchte mir einen festen Platz als Veranstalter in der Stadt erarbeiten, das ist mein Traum.“ Die ersten Schritte dorthin macht er nun gemeinsam mit dem Kornhaus. „Hier habe ich mit meiner Veranstaltungsidee sofort offene Türen eingerannt.“ An der Zukunft werde er weiter arbeiten, sagt Richter. Gerne würde er die traditionelle Kleinkunst-Spielstätte des Studios im Anhaltischen Theater wiederbeleben oder das Theaterrestaurant nutzen. „Das wäre ideal für solche kleinen Kulturformate mit gastronomischer Begleitung wie ich es mir vorstelle.“ Ebenso wie das Alte Theater in der Kavalierstraße.

Jetzt heißt es aber erst einmal zu starten und den Comedy Club zu etablieren. Und dafür ist das Restaurant an der Elbe nicht der schlechteste Platz. Geplant ist die Veranstaltung, die 19.30 Uhr beginnt, mit der 2G-Plus-Regelung. Eine Testmöglichkeit wird im Kornhaus geboten. „Sollten am 22. März wirklich alle Beschränkungen fallen, dann ist das für uns ein Riesengeschenk“, so Richter.

Weitere Infos zur Comedy Show gibt es unter www.beebox-comedy.de. Tickets sind in der Touristinformation erhältlich oder online über reservix bestellbar.