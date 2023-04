Der Dessauer Friedrich-Schneider-Chor in Dessau hat mit Martin Stephan seit März einen neuen Leiter. Wer er ist und was er vorhat und warum er besonders auf der Suche nach Männerstimmen ist.

Neuer Chorleiter des Friedrich-Schneider-Chors in Dessau fragt: Wo sind die sangesfreudigen Männer?

Martin Stephan ist neuer Leiter des Friedrich- Schneider Chors in Dessau.

Dessau/MZ - „Nicht schlecht, Herr Specht!“ Martin Stephan lächelt und hält kurz inne, um die Frauen und Männer sogleich erneut aufzufordern, ihre Stimme zu erheben. Die Intonation, die geht noch besser, der Klang noch fülliger. Zwei Stunden lang wird er die Sängerinnen und Sänger „quälen“, wie er lachend sagt. Denn Martin Stephan will den Dessauer Friedrich-Schneider-Chor so formen, „dass er wirklich wieder seine frühere Bedeutung bekommt - vom Namen her und der Qualität“.