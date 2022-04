Neuer Beschluss nötig - Radweg in der Antoinettenstraße in Dessau soll saniert werden

Der desolate Radweg in der Antoinettenstraße.

Dessau/MZ - Der Bauausschuss der Stadt Dessau-Roßlau hat sein Vorhaben bekräftigt, den Radweg auf der Antoinettenstraße zwischen Ferdinand-von-Schill-Straße und Friedrichstraße zu sanieren. Auf der Westseite befindet sich derzeit lediglich ein Fußweg mit schlechtem Pflaster, der für Radfahrer freigegeben ist. Für gut eine Million Euro soll hier eine moderne Anlage entstehen.

Zwar hatten die Politiker dem Vorhaben schon im vergangenen Jahr zugestimmt, bei Fördermitteln und Haushaltsplanungen hatte es aber Änderungen gegeben, so dass jetzt ein neuer Beschluss nötig ist. Der Bauausschuss ließ keinen Zweifel daran, dass der Radweg ausgebaut werden soll und winkte die Maßnahme ohne Gegenstimme durch.

Geplant ist, ab dem zweiten Halbjahr 2022, die Oberfläche des Bürgersteigs zu sanieren und einen 1,85 Meter breiten Streifen nur für Radler anzulegen. Die Autofahrbahn wird dafür um 75 Zentimeter schmaler und beträgt dann immer noch 6,50 Meter. Auch die Straßenlaternen müssen versetzt werden, um künftig nicht im Weg zu stehen. Außerdem werden Entwässerungsrinnen eingebaut.

Der Bau ist in drei Abschnitte geteilt: Erstens Ferdinand-von-Schill-Straße bis Einmündung Friedensplatz, zweitens Friedensplatz bis Rechtsabbiegespur in Richtung Friedrichstraße und drittens Rechtsabbiegespur in Richtung Friedrichstraße bis Beginn Knoten Antoinettenstraße/Friedrichstraße.