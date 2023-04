Dessau/MZ - Nur ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen steht bereit. Inhaber Ngovam Chuong setzt auf Laufkundschaft in seinem kleinen Eisladen in der Albrechtstraße 3 in Dessau-Nord. Die „Eis.BarLetta“ ein Laden für die, die sich spontan nach einer süßen Abkühlung sehnen. Mit einer vielfältigen Auswahl an Eiskreationen und dem Trend-Getränk Bubble Tea möchte der Vietnamese viele Kunden anziehen.

