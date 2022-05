Neuer Anlauf: Ist das Volksbank-Gebäude in Dessau bald kein Schandfleck mehr?

Dessau/MZ - Die Volksbank Dessau-Anhalt nimmt einen neuen Anlauf für den Umbau ihres Objektes in der Ratsgasse 1. „Wir wollen das Gebäude grundhaft sanieren, so dass es langfristig nutzbar ist“, erklären die Volksbank-Vorstände Ralf Butzke und Steffen Schneider im MZ-Gespräch. Dabei solle das Gebäude in seiner Struktur erhalten bleiben. „Uns ist es wichtig, dass es den heutigen technischen Anforderungen entspricht, wobei die Energieeffizienz eine große Rolle spielt“, so Butzke.

