Lokalpolitik Neue Unterkunft für minderjährige Asylbewerber? Gerüchte sorgen für Unruhe in Roßlau

In Roßlau sorgen Gerüchte für Unruhe, dass in der Elbstraße der Schifferstadt eine Unterkunft für minderjährige Asylbewerber ausgebaut werden soll. Die Stadt will davon nichts wissen.