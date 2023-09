Sportunterricht am Walter-Gropius-Gymnasium in Dessau gefährdet? Neue Turnhalle ist im Bau, doch der Sportplatz ist verschwunden

Am Walter-Gropius-Gymnasium ist der Bau der neuen Schulturnhalle in vollem Gange. Warum das auch ein Aufreger im Stadtbezirksbeirat Süd / Haideburg /Törten war und was der SV Stahlbau damit zu tun hat.