Neue Schockanruf-Serie in Dessau - Bank-Mitarbeiterin und Taxifahrer verhindern Betrug

Vier Betrugsanzeigen nach Schockanrufen wurden am Donnerstag in Dessau-Roßlau gestellt. In einem Fall wollte eine 79-Jährige schon 15.000 Euro bei ihrer Bank abheben.

Vier Schockanrufe gingen am Donnerstag in Dessau ein.

Dessau-Rosslau/MZ - Die Serie an Schockanrufen in Dessau-Roßlau reißt nicht ab. Am Freitag wurden im Polizeirevier in der Wolfgangstraße insgesamt vier Strafanzeige wegen versuchten Betruges gegen Unbekannt gestellt.

Den Senioren im Alter zwischen 75 und 91 Jahren wurde jeweils telefonisch mitgeteilt, dass die Tochter oder der Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun festgenommen sei. Um die Festnahme und weitere Folgen abzuwenden, müsse eine Kaution in Höhe von mehreren Tausend Euro entrichtet werden. Alle Täuschungsversuche blieben erfolglos.

Eine Bankmitarbeiterin in Dessau schickte die 79-Jährige zur Polizei

In einem Fall wollte die 79-jährige Geschädigte bereits 15.000 Euro abheben. Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Bankfiliale wurde misstrauisch, machte sie auf den Betrug aufmerksam und schickte sie zur Polizei. Ein weiterer Versuch wurde durch eine Taxifahrerin verhindert, die den Geschädigten zur Polizei fuhr. „Ein herzlicher Dank geht an die engagierten und aufmerksamen Mitmenschen, die einen finanziellen Schaden von den Senioren abwenden konnten“, so eine Polizeisprecherin in Dessau.